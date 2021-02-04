Оделись в одном стиле: Орбакайте прогулялась с подросшей дочкой по побережью в Майами

Кристина Орбакайте уже давно живет на две страны. Она регулярно приезжает в Москву, чтобы повидать родных, дать концерты и появиться на сцене театра. При этом почти всю зиму артистка проводит в США. Там в Нью-Йорке в школу ходит ее дочка Клавдия. Восьмилетняя девочка хорошо говорит на английском языке, поэтому комфортно себя чувствует «за бугром». Муж артистки Михаил Земцов в свое время даже уговаривал звезду переехать в Америку.

И вот в декабре Орбакайте снова оказалась в Нью-Йорке. Тогда город накрыла снежная буря, поэтому она резвилась в снегу с наследницей. А вот в январе певица с семьей приехала в Майами, где отдыхает по сей день. После бурного празднования дня рождения Земцова, они наслаждаются спокойной и размеренной жизнью. 4 февраля Кристина поделилась кадрами, которые сняла внучка Аллы Пугачевой. Девочка засняла, как они гуляют по побережью перед закатом.

«Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три», — сказала Клавдия, показывая себя и родителей.

Потом камеру взял Земцов. Оказалось, что Орбакайте оделась в одном стиле с дочкой. На певице были велосипедки и белый джемпер. Она также взяла с собой поясную сумку. Ее наследница предстала в розово-черном спортивном костюме. Ее брюки были закатаны до колен, как велосипедки. Получился единый спортивный стиль. Они прогуливались босиком, любуясь океаном.

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