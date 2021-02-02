Все вместе: Орбакайте с сыновьями и дочкой позировала на дне рождения

49-летняя Кристина Орбакайте счастлива в браке с 43-летним Михаилом Земцовым. Муж певицы владеет бизнесом в Нью-Йорке, и звездное семейство уже давно живет на две страны. Там же учится их общая дочь, 8-летняя Клава. А недавно они втроем ездили отпуск на Багамы, куда присоединился и Филипп Киркоров.

Помимо Клавы Земцовой, у Орбакайте есть еще двое сыновей – 29-летний Никита Пресняков и 22-летний Дени Байсаров. Так получилось, что оба они живут в разных странах – младший – в Лондоне, где окончил в прошлом году магистратуру, старший – в России, где счастливо женат на модели Алене Красновой. И теперь уже довольно редко Кристину Орбакайте можно увидеть в кругу семьи.

Одно из таких редких фото, где все вместе – мама с тремя детьми – позируют на камеру, появилось в фан-группе Кристины Орбакайте. Это снимок с дня рождения Клавочки. Именинницу в нарядном платьице мама держит на руках, а рядом – красавцы-сыновья, уже такие взрослые и возмужавшие.

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