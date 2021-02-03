«Они имеют на это право»: Алла Пугачева и Марина Юдашкина без стеснения надели мини-юбки

Лариса Тимиряева отметила, что есть негласное правило, как правильно подобрать длину юбки. Эксперт в области моды не могла не заметить, что Примадонна следит за трендами.

Алла Пугачева в этом году отметит 72-летие. Она не перестает удивлять поклонников своим моложавым видом. Ко всему прочему, певица всегда любила хорошо одеваться. Валентин Юдашкин, Игорь Гуляев и другие дизайнеры создают наряды, которые носит Примадонна. За последние несколько лет стиль артистки изменился. Она предпочитает носить более молодежные и лаконичные образы.

Порой у Аллы Борисовны вкус совпадает с подругой Мариной Юдашкиной. Жена кутюрье частая гостья в замке певицы. Примечательно, что ей недавно исполнилось 62 года, но она не боится носить лосины или мини-юбки. На одной из недавних прогулок она повторила образ Пугачевой, надев черную короткую юбку и кремовую дубленку. Похожий наряд у Примадонны был, когда она отмечала Новый год. Она черную юбку надела вместе со свитшотом оверсайз и пудровыми ботинками.

Некоторые поклонники восхитились тем, какие у Юдашкиной и Пугачевой стройные ноги. Другие посчитали, что носить такие короткие наряды после 50 лет неприлично. Разрешила этот спор в беседе с порталом Teleprogramma.pro стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«„Можно ли носить мини после 50-ти?“, — в наши дни возраст не является ограничением при выборе длин и фасонов. Вспомним, например, Брижит Макрон, которая в 67 выглядит элегантно и носит юбки выше колена. У нее стройные ноги и подтянутая фигура», — отметила эксперт.

«Длина и фасон выбираются исходя из пропорций, которые мы хотим создать. Например, есть негласное правило, что ширина бедер должна быть меньше длины юбки. Стоит ли показывать окружающим ноги и колени — вопрос самоощущения каждой женщины. Совершенно очевидно, что и Алла Борисовна, и Марина Владимировна не стесняются показывать свои ноги. И они имеют на это право», — пояснила Лариса. «Что же касается образа, то Марина Юдашкина редко обращает внимание на тренды. Она выбирает качественную добротную одежду, которую носит не один год. На фотографии „в снегах“ на ней облегающий теплый свитер, немного тесноватая в плечах короткая дубленка и пышная черная юбка выше колена. Завершают образ полусапожки на молнии. Эти вещи нельзя назвать „трендом последних сезонов“, но кто сказал, что их нельзя носить?» — сказала стилист.

«Алла Борисовна в кругу друзей. Кепи-„гаврош“ привносит нотку задора в образ примадонны. Белый свитшот-„бойфренда“, ассиметричная юбка со складками, широкий ремень — вещи актуальные и современные. Замшевые сапожки пудрового оттенка завершают образ», — добавила она.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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