Выглядит уставшей: 49-летняя Орбакайте в простой футболке поужинала с другом

Кристина Орбакайте даже в 2020 году много путешествовала, несмотря на пандемию. Артистка привыкла жить на две страны. В Москве у нее есть работа в театре, а также она регулярно выступает на сцене. Ко всему прочему, артистка обзавелась недвижимостью в Нью-Йорке и домом в Майами.

В декабре Орбакайте снова покинула Москву. Она наслаждается солнечной погодой на знаменитом пляже Майами-Бич. Во время каникул певица провела несколько дней на Багамах с Филиппом Киркоровым. Потом они устроили застолье в честь мужа артистки Михаила Земцова. Накануне Кристина отправилась в ресторан, где пообщалась и поужинала с другом.

В соцсети звезда поделилась кадрами, на которых официант поджаривает на огне фирменное блюдо. Сама Орбакайте выглядела уставшей. Она предстала в белых шортах и футболке. Ее волосы были собраны в хвост.

«Вечеринка», — шутливо написала она.

Поклонники отметили, что певица поражает их своей молодостью и неиссякаемой энергией. При этом фанаты удивились, что она была без мужа. Многие сошлись во мнении, что девушка успела заскучать на отдыхе в Америке.

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