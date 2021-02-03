За кулисами «Голоса»: Муцениеце устроила детям от Прилучного встречу с Кридом

Агата Муцениеце раньше мечтала иметь такую же популярность, как у Павла Прилучного. Когда они состояли в браке, актер снялся в сериале «Мажор», а также еще в ряде проектов. А вот его жена большую часть времени проводила дома с детьми. Однако после развода девушка стала наперебой получать предложения о работе. Более того, она вновь стала ведущей «Голоса» с Дмитрием Нагиевым, что ждала несколько лет.

Не так давно стартовали съемки 8 сезона детского музыкального проекта. Агата в первый же день работы нарядилась в яркий костюм. Как оказалось, с собой она привела дочку Мию и сына Тимофея. Дело в том, что четырехлетняя малышка является поклонницей Егора Крида, который в этом году впервые стала наставником на шоу. Год назад он поздравил девочку с днем рождения по видеосвязи. А теперь Муцениеце устроила им личную встречу.

Она привела наследников в гримерку к кумиру. Егор с радостью обнялся с главной своей фанаткой.

«Это фото хоть и сделано в спешке, оно достойно ленты! Моя малышка обняла своего краша! Спасибо Егор! Отзывчивый и добрый! Мия сказала, что она теперь летает! Я думаю, главное верить в мечты и они обязательно сбудутся!» — поделилась ведущая.

Пользователи Сети признались, что это очень трогательное событие. Многие отметили, что теперь дочке Агаты позавидуют миллионы девушек. «Я очень рада за Миюшу!», «Боже, как это круто и мило», «Счастье есть! Волшебница-мамочка!!!! Главное верить!», «Главное, что дети счастливы», «У Тимофея такое недовольное лицо», «Они неплохо смотрятся. Еще лет 8 и возможно сложится пара», — прокомментировали пост подписчики.

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