«Просто идеально»: Муцениеце в комбинезоне с поясом получила массу комплиментов

Агата Муцениеце уже долгое время привыкает жить в статусе свободной девушки. После болезненного расставания с Павлом Прилучным она стала еще больше работать. При этом актриса находит время на игры с детьми и посиделки с друзьями. А не так давно она отдохнула на Мальдивах, где смогла зарядиться энергией. Теперь артистка вернулась к работе. Последние недели она находилась на съемках, где появлялась в женственных образах.

Поклонники заметили, что Агата похорошела после развода. Она не только стала выглядеть стройнее, но и сменила стиль. Теперь образы девушки более элегантные. 27 января она посетила премьеру фильма «Стендап под прикрытием». На этот раз бывшая жена Прилучного выбрала черный комбинезон Александра Терехова с узкими брюками и широким поясом. Босоножки в тон и глянцевый клатч дополнили ее аутфит. Артистка собрала волосы в пучок, открыв шею.

«Вчера посетила премьеру фильма «Стендап под прикрытием». Ну, во-первых, фильм правда смешной, а во вторых, столько комплиментов сыпалось моему комбинезону! Ну просто идеально», — призналась звезда.

Для портала Teleprogramma.pro оценил ее образ дизайнер Сергей Никулин.

«Все крайне лаконично, особо без эквилибров модных. В том плане, что комбинезоны давно перекочевали в раздел классического женского гардероба. Черный комбинезон и в пир, и в мир. На аксессуарах его можно сделать повседневным или вечерним. Тут его выбрали для премьеры. К сочетанию обуви и сумки нет претензий. Поучилось три интересные фактуры: глянцевость, матовость и бархатистость. Нашей героине это очень идет! Все отлично!» — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».

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