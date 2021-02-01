Возвращение Лободы и появление Крида: объявлены наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»

На Первом канале начинается подготовка к старту восьмого сезона музыкального телепроекта. В ходе слепых прослушиваний наставники наберут команды по 15 юных исполнителей в каждой.

Еще недавно зрители переживали за участников шоу «Голос», где Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин оценивали вокал исполнителей и боролись за победу своей команды. И вот теперь рассекречены имена наставников детского «Голоса». Уже в скором времени стартует восьмой сезон популярного проекта. На этот раз зрители увидят в красном кресле уже давно полюбившегося Басту. Вернется на место у красной кнопки и Светлана Лобода. А вот третьим наставником впервые стал Егор Крид.

Как это происходит обычно, проект начнется со слепых прослушиваний. Каждый из них наберет в свои команды по 15 участников, а затем им предстоит отсеять тех, кто более слаб и выбрать лучших из лучших благодаря «Поединкам» и «Песне на вылет». Уже после этих этапов судьбу участников решат зрители. Именно им доверено выбрать победителя.

О своем участии в шоу Крид сказал несколько слов. Оказалось, что несколько лет ему предлагали стать наставником, но разные обстоятельства ему решали дать согласие.

«И вот момент настал. Буду рад поделиться своим опытом с участниками, а с кем-то, возможно, продолжу сотрудничество и после», — признался популярный певец.

Рада своему возвращению в проект Лобода. Она отметила, что очень хочет помочь талантливым детям начать свою карьеру и звездный пусть к славе. А вот Баста не стал скрывать, что «Голос. Дети» для него испытание на эмоциональном уровне. При этом артист отметил, что это также заряд энергии и настоящей искренности.

Ведущими шоу вновь станут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

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