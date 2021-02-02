«Это потрясающе!»: Агата Муцениеце вслед за Ани Лорак надела кожаный комбинезон по фигуре

Агата Муцениеце год назад вернулась в шоу «Голос». Тогда она только объявила о расставании с Павлом Прилучным, поэтому проект и работа с Дмитрием Нагиевым стала для нее отдушиной. Потом актриса смогла смириться с разводом и постепенно вернулась к привычной жизни. Ей посыпались предложения о работе. Весь год она бегала словно белка в колесе. Девушка не скрывала, что именно об этом мечтала раньше.

И вот на днях был объявлен старт съемок восьмого сезона шоу «Голос. Дети». Его наставниками стали Баста, Светлана Лобода и Егор Крид. А место соведущей Дмитрия Нагиева досталось Агате Муцениеце. Девушка не стала скрывать радости. 2 февраля прошли первые съемки «слепых прослушиваний». Еще в гримерке артистка похвасталась своим образом. Визажисты сделали ей низкий хвост и нежный макияж с акцентом на глаза.

«Я говорю: «Насть, мне кажется, я стала лучше выглядеть». А она знаете что говорит? «Нет, Агата, это косметика». Ну кто Настя после этого?» — шутила звезда.

Потом Агата облачилась в футболку с принтом и лиловый кожаный комбинезон по фигуре. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. От каблуков она отказалась в пользу белых кед. Девушка прошлась по знакомым коридорам.

«Ну что, все на своих местах», — заявила она.

Потом актриса увидела, как техники готовят микрофон для участника шоу.

«Смотрите, какая стойка для маленького музыканта! Это потрясающе!» — заявила она.

«Я счастлива! Занавес», — лаконично описала день Агата.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие признались, что успели по ней соскучиться. К слову, похожий комбинезон, как у артистки, недавно носила Ани Лорак. Она предпочла наряд изумрудного цвета для съемок в шоу «Вечерний Ургант».

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