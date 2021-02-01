«Классно отдохнули»: Мельникова запечатлела подросших сыновей Смольянинова на прогулке

Дарья Мельникова в свое время играла в сериале «Папины дочки» с Лизой Арзамасовой и Мирославой Карпович. Девушка предстала в образе героини, которая любит спорт и одевается менее женственнее остальных. Примечательно, что в обычной жизни актрисе тоже нравится комфортные и лаконичные луки. Она не боится выглядеть как «пацанка». При этом юная артистка уже семь лет счастлива в браке с Артуром Смольяниновым.

Влюбленные предпочитают не делится подробностями личной жизни. Даже совместные фото они публикуют очень редко. При этом Артур не раз говорил, что хочет иметь много детей. Жена уже подарила ему двоих сыновей: Артура ( в честь отца) и Марка. Мальчики очень быстро растут, но Мельникова их показывает редко, скрывая лица. Старшему из них уже пять лет, а младшему два годика. На днях девушка решила увезти их за город.

В соцсети актриса опубликовала фото, на котором гуляет по заснеженным улицам с малышами. Она предстала в черном пуховике и песочном шарфе. Мальчиков она катала на санках. Ребята позировали в темно-синих пуховых комбинезонах.

«Я заметила, что чаще всего срываюсь, когда летят к чертям мои планы», — призналась звезда. «Мы вот уехали с детьми за город на выходные и единственным моим намерением было: уехать. Поэтому все остальные бонусы были сплошным подарком. Мы с ними классно отдохнули, не имея никаких ожиданий, а значит и разочарований», — поделилась она.

Поклонники восхитились тем, какая Дарья мама. Многие также заметили, что сыновья Смольянинова подросли. «Классный совет! Именно неоправданные надежды и планы — одна из основных причин раздражения», «Все точно, как и про меня!! С детьми, с планами — точно совпадает с вами», «Какие они хорошенькие», «Парни такие большие уже», «Просто клевый кадр», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: