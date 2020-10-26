Блондин и брюнет: Мельникова из «Папиных дочек» показала подросших сыновей от Смольянинова

Актриса призналась, что не готовила старшего наследника к пополнению в семье, поэтому не обошлось без ревности.

Дарья Мельникова знакома многим по сериалу «Папины дочки», где она сыграла спортивную девочку-пацанку. В обычной жизни актриса тоже редко носит платья. Однако для ролей она перевоплощается в роковых красавиц. Уже семь лет она живет в браке с Артуром Смольяниновым. Они редко выходят в свет вместе, что порой провоцирует слухи о проблемах в семье. Однако девушка уже подарила избраннику двоих сыновей — Артура и Марка. Более того, пара планирует еще расширить семью.

А пока Дарья наслаждается материнством. Она уже вернулась к работе, но при этом успевает вести блог. Актриса делится своим опытом и рассказывает, как переживает трудности в воспитании детей. К слову, первое время она скрывала сыновей, но теперь изредка показывает мальчиков. Накануне Мельникова решила рассказать, как старший наследник воспринимает младшего. Она поделилась домашним фото, на котором сидит в детской палатке. Старший сын рассматривает вместе с ней карточки, а Марк стоит рядом.

«„Зачем ты родила эту писклю? Зачем нам этот Марк? Верни его назад“. А потом я за что-то строго отчитываю Марка или он падает и ударяется, и первый, кто бежит жалеть брата, конечно, Артур», — поделилась актриса.

По словам Дарьи, ее сын до сих пор испытывает трудности, так как ему приходится делить с братом игрушки, маму и многое другое. Поклонники высказали примеры из своего жизненного опыта. Многие отметили, что тоже испытывали такие проблемы, но потом все прошло.«Какие хорошенькие. Классно, что один блондин, а другой брюнет. Вот они гены», «Классные малыши у вас», «Вы прекрасная мама», — стали писать подписчики.