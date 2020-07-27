«Какой блондин вымахал»: Дарья Мельникова сделала селфи с годовалым сыном Смольянинова

Дарья Мельникова в свое время прославилась благодаря сериалу «Папины дочки». Ее героиня любила спорт и была менее женственной, чем сестры. В обычной жизни девушка тоже любит лаконичный стиль. Увидеть ее в платье — большая редкость, но для новых проектов она легко перевоплощается в красивых леди и носит парики. Мало кто знает, что уже семь лет актриса счастлива в браке с Артуром Смольяниновым. У пары подрастают двое детей.

Первенца Дарья родила в 2015 году. Малыша назвали в честь отца Артуром. Девушке понравилось быть мамой. А так как ее муж мечтает иметь много детей, то вскоре у них родился второй наследник — Марк. Малышу пока только год. Родители редко публикуют семейные фото, а тем более своих детей. Но во время второго декрета Мельникова решила не спешить выходить на работу, поэтому даже завела блог для таких же мам, как она. Там она делится своим опытом.

Накануне Дарья опубликовала селфи с младшим сыном. Она позировала дома в сером джемпере. На руках у актрисы был малыш, облаченный нежный наряд с принтом в виде пингвинов. Мальчик отвернулся от камеры, показав отросшие светлые волосы.

Свой пост молодая мама посвятила игрушкам. Она рассказала, что можно сделать с вещами, которые ребенок уже не берет в руки. Мельникова предпочитает выкидывать поломанные игрушки, убирать в дальний ящик то, что уже не привлекает ребенка, а потом возвращать ему, под видом новых игрушек. От всего остального она избавляется, чтобы не захламлять квартиру.

Поклонники восхитились маленьким Наследником Мельниковой и Смольянинова. «Мне все никак не избавиться от вещей для малышей до года, хотя младшей уже 3 стукнуло», «Какой хорошенький», «Как быстро растут дети», «Какой блондин вымахал», «Прелесть, мамочка и сын», — прокомментировали пост подписчики.