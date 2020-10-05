Старший в отца, младший — в маму: Мельникова перестала скрывать лица подросших сыновей Смольянинова

Дарья Мельникова многим знакома по сериалу «Папины дочки». Она сыграла в проекте девочку, которая любит спорт и одевается как «пацанка». В жизни девушку тоже сложно увидеть в платье. Однако она стала одной из первых из актерского коллектива, кто вышел замуж. Актриса сочеталась браком с коллегой Артуром Смольяниновым. Они вместе уже семь лет. Это одна из тех пар, что редко выходят в свет вместе и почти не публикуют совместных фото.

У супругов подрастает сын Артур, которому скоро исполнится пять лет. А в 2018 году Дарья родила второго наследника — Марка. Во время беременности она стала вести блог для мам, а также сделала короткую стрижку. Долгое время девушка находилась в декретном отпуске, наслаждаясь материнством, но теперь снова активно участвует во всевозможных съемках. Однако для Мельниковой на первом месте остается семья. И, кстати, звездная пара мечтает завести еще детей.

Накануне актриса поделилась редким фото с подросшими сыновьями. Она впервые не стала прятать их лица. Поклонникам удалось разглядеть малышей, которые сидели с мамой и читали книгу. Дарья предстала в джинсовой юбке и футболке. Она увлеченно что-то показывала старшему наследнику. Артур смотрел в книгу, а вот его брат задумчиво держался за маму. Старший оказался брюнетом, как папа, а младший — блондином, как мама. Поклонники восхитились детьми.

«Мое любимое время с детьми — это время за чтением книг, несмотря на то что иногда они смотрят диафильмы на синемуде», — рассказала сама артистка.

Она призналась, что также читает наследникам разные книги и разучивает буквы со старшим сыном. По ее словам, мальчику нравится учить алфавит.