Встреча с малышом: Анна Курникова поделилась трогательными снимками из роддома

Анна Курникова и Энрике Иглесиас редко рассказывают о личной жизни. 38-летняя теннисистка не спешит оформлять отношения с певцом, хотя они вместе уже 18 лет. Пара живет в Майами, где воспитывает двойняшек Николаса и Люси. Примечательно, что все девять месяцев ей удавалось скрывать беременность. А недавно появились слухи, что пара вновь ждет пополнения.

Сначала папарацци сфотографировали Анну с округлившимся животом у побережья Майами, а позже брат Энрике Хулио-младший сообщил, что у влюбленных родился ребенок. Только теперь пара рассказала о рождении третьего наследника и показала снимки из роддома. Сначала это сделал Иглесиас, назвав ребенка «мое солнышко», а затем Курникова. Певец присутствовал на родах, поэтому сразу познакомился с новым членом семьи и поцеловал свою избранницу.

На кадрах запечатлены первые минуты жизни новорожденного малыша, который лежит на груди матери, а Анна в этот момент улыбается, когда ее целует Энрике. Как выяснилось, ребенок родился на свет 30 января, но все это время пара хранила новость в тайне. Пока они также решили не говорить, какой пол у их наследника и какое имя он получил.

Поклонники рады за Курникову и ее гражданского супруга. Многие считают, их идеальной парой. К слову, каждую свободную минуту Иглесиас посвящает детям. В его соцсетях можно увидеть трогательные фото и видео с двойняшками.