Курникова опубликовала трогательное видео с двухлетними детьми от Иглесиаса

На кадрах можно увидеть, как Николас и Люси бегут по направлению к теннисистке.

Теннисистка Анна Курникова, которая уже много лет живет в США, поделилась в Instagram трогательным видео. На кадрах можно увидеть ее двухлетних детей от музыканта Энрике Иглесиаса Николаса и Люси. Совсем недавно, 16 декабря, им исполнилось два года.

На видеозаписи дети Курниковой и Иглесиаса бегут по направлению к сетке, которая не дает им продолжить движение. Судя по всему, именно теннисистка снимала красивые кадры в этот момент.

Напомним, что Анна Курникова стала самой молодой российской спортсменкой, которая принимала участие в Олимпийских играх. Она выступала в далеком 1996 году в американской Атланте. На тот момент ей было всего 15 лет.

Каких-то значимых побед в женском одиночном разряде спортсменка за свою карьеру не добилась. Зато она дважды в паре со швейцаркой Мартиной Хингис выигрывала Открытый чемпионат Австралии по теннису. Уже много лет звезда живет гражданским браком с певцом Энрике Иглесиасом.