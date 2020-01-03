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Курникова опубликовала трогательное видео с двухлетними детьми от Иглесиаса

На кадрах можно увидеть, как Николас и Люси бегут по направлению к теннисистке.

Курникова опубликовала трогательное видео с двухлетними детьми от Иглесиаса
Курникова опубликовала забавное видео/https://www.instagram.com/annakournikova/

Теннисистка Анна Курникова, которая уже много лет живет в США, поделилась в Instagram трогательным видео. На кадрах можно увидеть ее двухлетних детей от музыканта Энрике Иглесиаса Николаса и Люси. Совсем недавно, 16 декабря, им исполнилось два года.

На видеозаписи дети Курниковой и Иглесиаса бегут по направлению к сетке, которая не дает им продолжить движение. Судя по всему, именно теннисистка снимала красивые кадры в этот момент.

Напомним, что Анна Курникова стала самой молодой российской спортсменкой, которая принимала участие в Олимпийских играх. Она выступала в далеком 1996 году в американской Атланте. На тот момент ей было всего 15 лет.

Каких-то значимых побед в женском одиночном разряде спортсменка за свою карьеру не добилась. Зато она дважды в паре со швейцаркой Мартиной Хингис выигрывала Открытый чемпионат Австралии по теннису. Уже много лет звезда живет гражданским браком с певцом Энрике Иглесиасом.

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Курникова опубликовала трогательное видео с двухлетними детьми от Иглесиаса
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