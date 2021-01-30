«Сказка о нас»: Анастасия Решетова в белоснежном платье спела на вечеринке в честь 25-летия

Анастасия Решетова почти шесть лет прожила в рэпером Тимати. Некоторые поклонники даже стали воспринимать ее как жену звезды. Хотя пара не играла свадьбу. В 2019 году модель родила сына Ратмира. Казалось, что это должно только укрепить их союз, но неожиданно через несколько месяцев пара объявила о расставании. Позже девушка намекнула, что артист не может смириться, что внимание больше не обращено на него.

При этом Анастасия поддерживает общение с Тимати и недавно вместе с ним отдохнула в Дубае. Она часто хвасталась роскошными букетами цветов, но не рассказывала о том, что их дарит. 23 января модели исполнилось 25 лет. Тогда она получила в подарок от годовалого сына торт со свечкой. Брюнетка была очень тронута. А вот шумную вечеринку по случаю юбилея она закатила 30 января, в субботу.

Сначала перед гостями Решетова появилась в черном бархатном платье. Вместе с ней был и наследник, который выглядел торжественно в рубашке и брюках.

Как оказалось, для гостей именинница приготовила сюрприз. Она представила свою песню. На сцене девушка появилась уже в белом платье по фигуре с эффектом мерцания. Длинные нарощенные волосы она оставила распущенными и сделала нежный макияж. Как и Ольга Бузова в свое время, Анастасия запела. «Море любви. Сказка о нас. Вымышленный свет погас», — пропела она. «Мне с тобою тесно, тесно. Я прошу тебя, исчезни, исчезни», — звучат слова в припеве.

Публика тепло приняла новоявленную певицу. Многие отметили, что у бывшей возлюбленной Тимати ангельский голос. В этот вечер она получила сотни комплиментов.

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