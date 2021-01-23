Решетова в мини-юбке и на шпильках получила первый подарок от годовалого сына в честь 25-летия

Анастасия Решетова около шести лет прожила в гражданском браке с Тимати. Поклонники стали считать ее полноценной женой рэпера, когда она родила ему сына Ратмира. Однако их счастье оказалось очень хрупким. Пара объявила о расставании осенью. Артист даже сразу принял участие в съемках шоу «Холостяк». А вот его экс-возлюбленная предпочла пока не думать о новых романах. она сосредоточила внимание на своем бизнесе и ребенке.

23 января Решетова отмечает день рождения. Она лишь недавно вернулась с отдыха в Арабских Эмиратах. Там девушка сначала проводила время с подругой, а потом увиделась с Тимати, спровоцировав слухи о воссоединении. Однако брюнетка заверила, что они лишь друзья. В особенный день первой ее поздравил годовалый сын. В соцсети она поделилась кадром, на котором предстала в белой рубашке, мини-юбке и на шпильках. На плечах именинницы был кожаный плащ.

Ратмир тоже оделся в черно-белой гамме. Мальчик в рубашке и брюках с подтяжками принес маме кусок торта со свечкой.

«Торт принес! Первое поздравление от сына», — написала она.

Поклонники заметили, что Анастасия оделась с сыном в одном стиле. многие восхитились красотой молодой мамы. Получил комплименты и наследник рэпера. «Какой мужчина», «Такой он у вас прикольный, харизма», «С днем рождения! Сладкий Ратмир Тимурович!», «Настя скромница», «Мамочка такая модель», «Это прекрасно», — прокомментировали пост подписчики.

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