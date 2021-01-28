Черный монохром: Ольга Бузова в брючном костюме и туфлях-лодочках появилась на съемках

Ольга Бузова любит быть в центре внимания. Однако в конце прошлого года она улетела на Мальдивы, где провела почти месяц, чтобы набраться сил. Участие в «Ледниковом периоде» и закрытие «Дома-2» вымотало девушку. Отдыхала она в компании Давы и выглядела счастливой. Однако по возвращению в Москву она разорвала отношения с бойфрендом в свой день рождения. Несколько дней телеведущая была в печали. Лишь на один день она забыла о произошедшем, чтобы повеселиться на банкете в честь своего 35-летия.

больше по теме Вечер морепродуктов: Бузова в силуэтном алом платье и сверкающих лодочках поужинала в ресторане Телеведущая поздравила лучшую подругу с днем рождения и насладилась приятным вечером.

Накануне Ольга снова появилась на публике. Она провела время в компании сестры Анны Бузовой на вечеринке у подруги, которая отмечала день рождения. Девушка нарядилась в броское алое платье, но улыбка на ее лице появлялась редко. А 28 января Бузова отправилась на съемки. Она поделилась кадрами, запечатлев себя в гримерке. Телеведущая была облачена в черный лаконичный костюм с брюками-дудочками. Наряд дополнили туфли-лодочки.

Длинные наращенные волосы Ольга собрала в низкий хвост, украшенный черным бантом. Похожую прическу с заколкой делала Ксения Бородина, когда появилась на ее банкете. Поклонники посчитали, что девушка скопировала стиль коллеги.

«Такой у меня образ сегодня. Ну что, как вы думаете, где?» — спросила звезда.

Фанаты сочли, что Бузова выбрала крайне мрачный образ, хоть и элегантный. При этом они заметили, что позировала она не в привычной гримерке, поэтому предположили, что телеведущая собралась дать интервью или пришла на какое-нибудь телешоу.

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