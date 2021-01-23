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Анастасия Решетова объяснила, почему никогда не выйдет замуж за бедного мужчину

Как отметила модель, любимый должен быть сильнее ее по всем параметрам.

Анастасия Решетова объяснила, почему никогда не выйдет замуж за бедного мужчину
Анастасия Решетова. Фото: Globallookpress.com

Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram пообщалась со своими подписчиками и ответила на самые интересные вопросы.

Ответ Анастасии Решетовой
Ответ Анастасии Решетовой. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

«Вы могли бы выйти замуж за бедного? Только честно», — спросил ее напрямую один из пользователей.

«Честно, нет. Мужчина должен быть сильнее меня по всем параметрам, в том числе финансовым. Но если бы, например, мой любимый муж обеднел в момент, то я бы от него не ушла. Мы бы постарались вырулить вместе».

Анастасия Решетова

Напомним, что в прошлом году Анастасия Решетова рассталась со своим любимым и отцом своего сына Ратмира рэпером Тимати. На момент окончания романа их сыну не было еще и годика. При этом Тимати и Решетова сохранили прекрасные отношения. Они много времени проводят вместе.

Тимати, как известно, без ума от своего сынишки и постоянно заботится о ребенке. При этом недавно он участвовал в шоу «Холостяк», где за его сердце боролись сразу 26 красоток. Вскоре на канале ТНТ начнут показывать шоу.

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