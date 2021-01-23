Анастасия Решетова объяснила, почему никогда не выйдет замуж за бедного мужчину

Как отметила модель, любимый должен быть сильнее ее по всем параметрам.

Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram пообщалась со своими подписчиками и ответила на самые интересные вопросы.

«Вы могли бы выйти замуж за бедного? Только честно», — спросил ее напрямую один из пользователей.

«Честно, нет. Мужчина должен быть сильнее меня по всем параметрам, в том числе финансовым. Но если бы, например, мой любимый муж обеднел в момент, то я бы от него не ушла. Мы бы постарались вырулить вместе». Анастасия Решетова

Напомним, что в прошлом году Анастасия Решетова рассталась со своим любимым и отцом своего сына Ратмира рэпером Тимати. На момент окончания романа их сыну не было еще и годика. При этом Тимати и Решетова сохранили прекрасные отношения. Они много времени проводят вместе.

Тимати, как известно, без ума от своего сынишки и постоянно заботится о ребенке. При этом недавно он участвовал в шоу «Холостяк», где за его сердце боролись сразу 26 красоток. Вскоре на канале ТНТ начнут показывать шоу.

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