Вера Брежнева вслед за Нюшей избавилась от фирменной родинки на лице

Вера Брежнева — эффектная девушка. Длинноногая блондинка всегда выделялась среди других поп-исполнительниц. Если раньше она выступала в составе группы «ВИА Гра», то теперь строит сольную карьеру. Обаятельную девушку не раз признавали одной из самых красивых певиц в отечественном шоу-бизнесе. Не удивительно, что она покорила сердце Константина Меладзе. Вместе с композитором она счастлива в браке уже шесть лет.

Фирменными фишками во внешности Веры стали длинные светлые волосы и родинка в уголке губ. Не так давно поклонники заметили, что эта изюминка пропала. В соцсети девушка опубликовала кадры, на которых позировала в гримерке. На ее щеках был легкий румянец: идеально ровная кожа без изъянов буквально сияла.

Фанаты расстроились, не увидев родинки. Они решили, что Брежнева от нее избавилась. Так два года назад поступила певица Нюша. Но теперь она часто приклеивает стразы на то место, где у нее была родинка, словно восстанавливая прошлый образ. Но не исключено, что Вера просто использовала фильтр, который скрыл все погрешности ее кожи.

К слову, в гримерку ей принесли целую кастрюлю картошки, так как артистке захотелось картофель в мундире.

«Что вы знаете о райдере артистов? Вчера что-то не то съела. Сегодня ничего не ем, но захотелось картошки в мундире. Организовали прям в гримерке. У меня лучшая команда», — написала звезда.

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