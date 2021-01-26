«Многое хочется сказать»: Дава с поврежденной рукой удивил «красноречивым» молчанием в больнице

Давид Манукян стал первым мужчиной, которому Ольга Бузова полностью доверилась после расставания с Дмитрием Тарасовым. Они были вместе полтора года. Поклонники мечтали, что пара поженится. И во время новогодних каникул они сыграли свадьбу на Мальдивах, но не имеющую юридической силы. Для многих стало неожиданностью, когда 20 января в свой день рождения девушка объявила о расставании с бойфрендом.

По словам Ольги, Дава ей изменял, а также поднимал на нее руку. На следующий день после разрыва она с трудом вышла из дома, а на работе у нее случилась истерика. Тем временем блогер никак не реагировал на ее заявление. Он должен был участвовать в шоу «Танцы со звездами», но на репетиции повредил руку. Теперь Давид страдает из-за вывиха плечевого сустава. Пока Манукян хранит молчание, у него прибавилось 100 тысяч подписчиков в Instagram.

25 января Бузова устроила вечеринку в честь юбилея. Она попросила не задавать ей вопросы личного характера. Девушка танцевала и веселилась с друзьями. А вот Давид на следующий день признался, что ему хочется заговорить, но его красноречивое молчание оказалось более наглядным. Он запечатлел себя в больнице во время процедур. Парень жалобно смотрел в камеру и печально поджимал губы.

«Многое хочется сказать, но я промолчу», — написал Дава.

А потом он показал, сколько слов поддержки ему написали поклонники. Его директ оказался завален сообщениями. Люди пишут, чтобы он держался, не грустил и был сильным.

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