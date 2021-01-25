«С трудом стою на ногах»: Бузова на вечеринке в честь юбилея заговорила о расставании с Давой

Ольга Бузова 20 января отметила свой день рождения. Тогда она собрала лишь родных и близких в ресторане. Пришел на праздник и Дава, но девушка отнеслась к нему холодно. Позже выяснилось, что они расстались. Телеведущая намекнула, что блогер c ней плохо обращался. Несколько дней артистка не выходила на связь. Как оказалось, она готовилась к грандиозной вечеринке, которую закатила в Москве, пригласив сотни гостей.

На празднике в честь 35-летия Ольга облачилась в белоснежное платье со стразами в стиле Мулен Руж. Она позировала журналистам, демонстрируя стройную фигуру и новый лук. Но улыбка с лица девушки пропала, когда ее спросили про Даву. Едва сдерживая слезы, телеведущая сделала заявление. Она попросила в этот день не говорить о ее личной жизни и этом человеке. Как оказалось, до Бузовой дошли слова Манукяна, который назвал расставание с ней пройденным этапом в жизни.

«Я бы хотела обратиться к вам и сказать вам о том, что мне тяжело сейчас. Мне тяжело сейчас потому, что каждую ситуацию, которая происходит в моей жизни, я воспринимаю очень близко к сердцу. Особенно если это касается моей любви. И я еле стою на ногах. Здесь собрались люди, для которых я не „пройденный этап“. Но я прошу вас в этот вечер не терзать моих гостей вопросами про мою личную жизнь, проявить такт, потому что к этому празднику я готовилась полгода», — пояснила звезда, пишет «Комсомольская правда».

К слову, Ольга устроила грандиозное шоу, появившись перед гостями с гимнастами, танцорами и акробатами. Девушка играла на барабанах и показала еще один образ — платье со стразами Swarovski. Ее пришли поздравить Андрей Малахов, Ксения Бородина с мужем, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Влад Кадони, Тимур Батрутдинов и другие знаменитости. Их телеведущая угощала черной икрой.

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