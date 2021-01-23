«Ни один уважающий мужчина не вернется»: Боня отреагировала на расставание Бузовой и Манукяна

Практически сразу после своего 35-летия Ольга Бузова сделала заявление – они с бойфрендом Давидом Манукяном больше не пара. Их расставание для нее очень болезненное, но по-другому она уже не может поступить. Девушка обвинила экс-возлюбленного в постоянных унижениях, изменах и даже рукоприкладстве.

В Сети забурлил кипящий котел страстей – к поющей телеведущей в микроблог отправилось множество людей, чтобы поддержать, позлорадствовать или «сплясать на костях» отношений певицы и блогера. Среди тех, кто обратился к Бузовой, была и Виктория Боня. 41-летняя светская львица, экс-звезда «Дома-2» решила, что «милые бранятся – только тешатся».

«Оль, не повторяй ошибок старых. Отношения очень сложно найти, завести, и мне кажется, что все отношения – это всегда свыше. И сейчас в порыве гнева можно наделать много глупостей», — обратилась к Бузовой Боня. И объяснила: «Когда пошли в ход переписки личные и так далее, после этого ни один уважающий себя мужчина не вернется к женщине. Поэтому, Оль, не делай ошибок».

Боня уверена, что Бузовой нужно взять паузу и не публиковать ничего такого, что может их с Давой как пару скомпрометировать.

Напомним, Бузова объявила о том, что они с Давой больше не вместе, и попросила поддержки. Кроме того, она подчеркнула, что эта тема закрыта – обсуждать ее она не будет. Но потом, вопреки обещаниям, стала рассказывать множество неприятных подробностей, обливаясь слезами. Позже эти видео, как и обнародованную переписку с бойфрендом, она удалила.

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