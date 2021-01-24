Вкусы совпали: Устинья Малинина отметилась на прогулке в пальто-халате как у Дженнифер Лопес

Простой крой и светлые оттенки все чаще выбирают звезды.

В это сезоне стали актуальны пальто-халаты, особенно полюбила публика пальто-врачебные халаты. Как рассказывал Александр Васильев на шоу «Модный приговор Первого канала, это своеобразная дань уважения медикам, которые мужественно сражаются с пандемией коронавируса.

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Тренд на подобные наряды поддержала Дженнифер Лопес, устроив красивое дефиле в модной вещице на побережье. Живя в теплом климате, она выбрала легкую летнюю модель, примерив ее с джинсами и черной футболкой.

Дочь народного артиста Устинья Малинина тоже не смогла удержаться и приобрела модное пальто, выбрав оттенок кэмел. По словам Эвелины Хромченко, он подходит любому типу внешности, кроме того, никогда не потеряет своей актуальности. Ну а возрастным дамам он нравится своим визуальным омолаживающим эффектом.

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