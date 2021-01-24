Какая верхняя одежда будет в моде весной 2021 года
Видео
Лера Кудрявцева: «Стас Костюшкин рассказал о кризисе отношений»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Вкусы совпали: Устинья Малинина отметилась на прогулке в пальто-халате как у Дженнифер Лопес

Простой крой и светлые оттенки все чаще выбирают звезды.

Вкусы совпали: Устинья Малинина отметилась на прогулке в пальто-халате как у Дженнифер Лопес
Александр Малинин с дочерью. Фото: instagram.com/ustinya_malinina_official/

В это сезоне стали актуальны пальто-халаты, особенно полюбила публика пальто-врачебные халаты. Как рассказывал Александр Васильев на шоу «Модный приговор Первого канала, это своеобразная дань уважения медикам, которые мужественно сражаются с пандемией коронавируса.

Тренд на подобные наряды поддержала Дженнифер Лопес, устроив красивое дефиле в модной вещице на побережье. Живя в теплом климате, она выбрала легкую летнюю модель, примерив ее с джинсами и черной футболкой.

Дочь народного артиста Устинья Малинина тоже не смогла удержаться и приобрела модное пальто, выбрав оттенок кэмел. По словам Эвелины Хромченко, он подходит любому типу внешности, кроме того, никогда не потеряет своей актуальности. Ну а возрастным дамам он нравится своим визуальным омолаживающим эффектом.

Смотрите также

Тэги

Дженнифер ЛопесЖенские пальтопальто-халатТренды 2021Устинья Малинина