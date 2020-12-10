«На пике моды»: Васильев показал пальто, ставшее актуальным благодаря врачам и пандемии

Александр Васильев рассказал о новом тренде на передаче Первого канала «Модный приговор». Сейчас, по словам ведущего шоу, очень актуальны белые пальто, напоминающие халаты врачей и медсестер. А впервые они вошли в моду в 1914 году во время Первой мировой войны.

«Тогда большое количество женщин ушло в госпитали, чтобы помочь раненым. В результате ситуация военных действий и медицина повлияли на развитие моды более 100 лет назад. С тех пор самые непрактичные в мире белые пальто стали время от времени входить в тренды. Сегодня в сезоне 2020/21 медицина тоже очень сильно отражается на одежде, а белый цвет и пальто а-ля медицинский халат на пике моды», — рассказал ведущий.

К слову, белый цвет в этом сезоне активно проявляет себя не только в пальто и других видах одежды. Актуальны белые сапоги и кроссовки, белые маленькие платья, да и в принципе, любая белая вещь сразу создает флер нарядности, освежает внешний вид и привлекает внимание. Об этом мы писали ранее.

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