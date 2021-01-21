Рекомендовал Васильев: Арзамасова вслед за Алсу выбрала белое пальто — врачебный халат

Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на моду. Как рассказал Александр Васильев, женщины поняли, насколько важен для них комфорт, и стали отказываться от красивых, но не очень удобных вещей.

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Вместе с тем актуальной стала модель пальто, которой практичной точно не назовешь — прямого кроя, напоминающая врачебный халат. Таким образом дизайнеры и модницы выразили свое почтение медицинским работникам, мужественно сражающимся с заразой.

Одной из первых тренд подхватила певица Алсу, выбрав модель с удлиненными рукавами «с чужого плеча» и черными пуговицами.

И практически в таком же пальто-халате позже отметилась Елизавета Арзамасова, отдав предпочтение наряду из ткани «чебурашки». Его также украшали черные пуговицы, но в качестве комплекта актриса примерила с ним светлый свитер оттенка крем-брюле, в отличие от контрастного черного низа Алсу.

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