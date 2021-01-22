«Семейство Кардашьян» громко закончится на разводе Ким с мужем-рэпером

В СМИ сообщают, что последние эпизоды популярного американского шоу будут посвящены проблемам брака его главной звезды.

В сентябре 2020 года американскую публику шокировала новость о скором закрытии популярного реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Сильнее были потрясены, наверное, только российские зрители — решением о закрытии «Дом-2». Так вот, телезвезда Ким Кардашьян объявила о закрытии передачи, которая более 10 лет обеспечивала ей популярность. Последний сезон был назначен на начало 2021-го. Одновременно с этим пресса муссировала слухи о скором разводе знаменитости с ее мужем-рэпером Канье Уэстом. О непреодолимых проблемах в паре говорилось в течение года, но супруги не спешили разбегаться. И вот на днях стало понятно, к чему все идет.

Журналисты узнали, что Ким приберегла обсуждение проблем своего брака как раз для последних эпизодов «Семейства Кардашьян», чтобы сделать их максимально интересными.

«Кардашьяны намерены уйти громко. Они сняли, как Ким обсуждает свои проблемы в браке. Но все участники проекта подписали соглашение о неразглашении, потому что финал будет показан позже в 2021 году», — говорит инсайдер издания Page Six.

Уже есть новости о том, что супруги наняли адвокатов и прорабатывают будущий раздел имущества. На фоне этого американцы должны невероятно поднять рейтинги последнего сезона шоу, в котором Ким собирается все обстоятельно рассказать.

Другой источник издания отмечает, что Канье Уэст доволен предстоящим разводом, так как ему уже надоела связь с Кардашьянами, особенно с властной и авторитарной тещей. Но пока открытым останется вопрос, как супруги будут воспитывать своих четверых детей.

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