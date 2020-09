Ничто не вечно: Ким Кардашян объявила о закрытии шоу «Семейство Кардашян»

9 сентября американская телезвезда Ким Кардашян объявила в социальных сетях, что знаменитое шоу ее семьи Keeping Up with the Kardashians («Семейство Кардашян») закрывается.

«После 14 лет, 20 сезонов, сотни эпизодов и множества дополнительных шоу мы безмерно благодарны всем, кто смотрел нас все эти годы — наши хорошие и плохие времена, наши счастье, слезы, отношения и рождение детей. Мы всегда будем хранить прекрасные воспоминания и помнить о бесчисленном количестве людей, которых встретили на этом пути», — написала бизнесвумен.

Ким поблагодарила всех, кто был причастен к производству передачи, особо отметила продюсера, съемочную команду и телеканал E! Она отметила, что это шоу сделало ее семью такой, какая она есть сегодня, и, конечно же, сама главная героиня не достигла бы своих высот без этого проекта.

О причинах закрытия своей «Санта-Барбары» Кардашян не обмолвилась. Вероятно, каждый член звездной семьи уже сколотил свою бизнес-империю, и теперь им больше не нужно бесконечное реалити. Ким добавила, что последний сезон шоу выйдет в эфир в начале 2021 года.

Напомним, шоу стартовало в 2007 году и стало трамплином в популярность для Ким и ее сестер. Из «обычных» светских львиц они стали законодателями моды, владельцами собственных марок косметики и белья.