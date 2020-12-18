«Дом-2» закрывается! Официальное заявление ТНТ

Стало известно о том, что популярное реалити-шоу доживает свои последние дни. Последний выпуск шоу выйдет 30 декабря.

На новостных лентах со ссылкой на надежные источники появилась новость о закрытии реалити-шоу «Дом-2», которое уже почти шестнадцать лет идет на телеканале ТНТ.

Сообщается, что в последнее время у проекта рухнули рейтинги, и, как следствие, произошел отток рекламодателей, за счет которых обеспечивается финансовое благополучие телестройки.

У реалити-шоу явный кризис с подбором участников. За последние несколько месяцев на проект не пришли хоть сколько-нибудь интересные и яркие личности.

больше по теме На «Доме-2» не потянули зарплату Степана Меньщикова в 150 тысяч рублей

Руководство телеканала ТНТ подтвердило Teleprogramma.pro новости о закрытии проекта.

«Мы безмерно благодарны всем участникам шоу, которые учили страну любить на собственных ошибках. Мы благодарны команде телепроекта: продюсерам, ведущим, которые много лет участвовали в уникальном эксперименте, показывая реальную жизнь обычных девушек и парней. И всем, кто создавал этот проект мы желаем больших успехов в реализации ваших новых планов и целей! Слот телепроекта «Дом-2» 23:00 заменит линейка из 5 программ в жанре стендап», — отметил директор ТНТ Роман Петренко.

Как раз сегодня, 18 декабря, на телестройке проходит запись финального эфира проекта, которые телезрители увидят на телеканале ТНТ 23 декабря в 23.00 по московскому времени.

Напомним, минувшей осенью «Дом-2» был вынужден закрыть два шоу, которые шли в его рамках – «Остров любви», снимавшийся на Сейшельских островах, и проект «Спаси свою любовь», участниками которого были семейные или готовящиеся вступить в брак пары.

Смотрите также