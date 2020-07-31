Уже почти год Ким Кардашян и Канье Уэст живут раздельно

Ким с детьми приезжает к рэперу раз в месяц.

Страсти вокруг Ким Кардашян и Канье Уэста продолжают кипеть. Недавно кандидат в президенты США сделал откровенные признания в своем твиттере, после чего извинился перед женой. Теперь же инсайдеры заявляют, что супруги уже год не живут вместе.

В распоряжении издания UsWeekly появилась информация о том, что 39-летняя Кардашян с детьми навещает Уэста раз в месяц. Рэпер живет в Вайоминге еще с 2019 года. Но после этих встреч Ким снова уезжает.

Слухи о разводе Ким Кардашян и Канье Уэста ходят уже давно. 22 июля музыкант сообщил о решении расстаться с актрисой. А три дня назад папарацци запечатлели их ссору. На кадрах Ким плакала.

Канье Уэст решил стать президентом США. Об этом он заявил еще 4 июля. Позже от своих слова отказался, а несколько дней назад официально зарегистрировался на сайте избирательной комиссии. Рэпер не только заполнил документы, но и провел взнос, сумма которого составляет 35 тысяч долларов.