«Катенька, держись!»: Эммануил Виторган поддержал молодую вдову Бориса Грачевского

14 января стало известно, что руководитель детского киножурнала «Ералаш» умер после борьбы с коронавирусом в больнице. Его жена Екатерина Белоцерковская осталась одна с девятимесячным сыном.

Борис Грачевский всегда поражал поклонников своей жизнерадостностью. Он еще больше расцвел, когда в его жизни появилась Екатерина Белоцерковская. Актриса была моложе его на 35 лет, но это их счастью не мешало. Однако в их дом пришла беда в декабре. Режиссер заболел коронавирусом. Вскоре он попал в больницу в тяжелом состоянии. После новогодних каникул ему стало лучше, а 14 января состояние звезды ухудшилось, его ввели в кому, а ближе к ночи он умер.

Жена Грачевского подтвердила известие о его кончине. Это трагическая новость поразила друзей, родных и близких руководителя детского киножурнала «Ералаш». Они стали выражать соболезнования вдове. Одной из первых это сделала Лера Кудрявцева. Она дала понять, что тяжело переживает эту утрату. Утопает в печали и Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик.

«Боречка, дорогой! Ну как же так, как ты мог ..??!! Катенька, держись, миленький!, мы с тобой!! Плачем…», — написал он в соцсети.

Актер понимает всю горечь ситуации. 81-летний Эммануил Гедеонович растит двухлетнюю дочку Этель и годовалую Клару. А как известно, Грачевский лишь в апреле 2020 года стал отцом в четвертый раз. Молодая жена родила ему сына Филиппа. Также у режиссера остались восьмилетняя дочка Василиса от второй жены, а еще сын Максим и Ксения от первого брака.

Пока неизвестно, где и когда будет похоронен Борис Юрьевич. Эта информация будет сообщена дополнительно.

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