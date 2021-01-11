«Он уже сидел вчера»: Борис Грачевский вышел из комы

Актер Владимир Долинский рассказал Teleprogramma.pro, как сейчас чувствует себя основатель «Ералаша».

Режиссера и основателя юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, попавшего в реанимацию с коронавирусной инфекцией, вывели из состояния искусственной комы. Об этом Teleprogramma.pro рассказал его друг – актер и телеведущий Владимир Долинский.

«Боре лучше. Я отвозил ему разные вкусняшки. Боря находился в искусственном сне, а вчера врачи вывели его из этого состояния. Он уже сидел вчера. Слава Богу, состояние стабилизировалось. Больше ничего вам сказать не могу. Я передаю то, что мне сказала Катюша (Екатерина Белоцерковская, жена Бориса Грачевского – прим. ред.) », — пояснил Владимир Долинский.

Напомним, официальная информация о заражении Бориса Грачевского коронавирусом появилась 21 декабря. Основатель киножурнала «Ералаш» опубликовал у себя в Инстаграм фото в кислородной маске.

Позже в СМИ была опубликована информация, что режиссер был переведен в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его легкие были поражены на 75 %. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое. Жена Бориса Грачевского обратилась к поклонникам супруга с просьбой помолиться за его здоровье.

Теперь же стало известно, что состояние основателя «Ералаша» удалось стабилизировать.