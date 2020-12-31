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Состояние стало резко ухудшаться: Борис Грачевский переведен в реанимацию из обычной палаты

Создатель киножурнала «Ералаш» уже несколько дней борется с коронавирусом.

Состояние стало резко ухудшаться: Борис Грачевский переведен в реанимацию из обычной палаты
Борис Грачевский. Фото: Globallookpress.com

Режиссер и художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский переведен в реанимацию одной из московских больниц. Его состояние за последние сутки стало резко ухудшаться. Отметим, что режиссер уже несколько дней борется с коронавирусом и пневмонией. В клинику он попал еще 27 декабря.

Борис Грачевский с женой
Борис Грачевский с женой. Фото: Globallookpress.com

Уже в больнице его состояние стало ухудшаться, усилились одышка и слабость. Назначенные препараты пока не дают видимых результатов, сообщает телеграм-канал Mash.

Недавно создатель «Ералаша» отмечал, что готов рассмотреть вопрос продажи своего киножурнала. В качестве причин отмечал, что ему резко сократили финансирование и выживать его детищу все сложнее.

Добавим, что Борису Грачевскому в этом году исполнился 71 год. Не так давно у него на свет появился наследник, сын Филипп, от молодой жены актрисы Екатерины Белоцерковской. Она, напомним, младше выдающегося режиссера на 35 лет.

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