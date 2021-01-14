«Господи, как же так!»: Лера Кудрявцева тяжело переживает смерть Бориса Грачевского

Борис Грачевский редко жаловался на здоровье. Однако в декабре он заразился коронавирусом. Сначала режиссер лечился дома, но за несколько дней до Нового года его госпитализировали. Состояние его часто менялось. На днях ему стало лучше, в 14 января утром он снова был введен в кому, а ближе к ночи стало известно, что 71-летний Борис Юрьевич умер в одной из столичных больниц. Медики не смогли спасти ему жизнь.

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Трагическое известие подтвердила его супруга Екатерина Белоцерковская. Она стала вдовой в одночасье. В апреле 2020 года девушка родила сына Филиппа режиссеру, чему он был очень рад. также у него осталась восьмилетняя дочка Василиса от Анны Панасенко и двое взрослых наследников Максим и Ксения от первой жены.

Друзья и коллеги были поражены новостью о смерти руководителя детского киножурнала «Ералаш». Одной из первых выразила свои соболезнования и стала оплакивать Грачевского Лера Кудрявцева.

«Господи, как же так! Я не знаю тебя без улыбки. Всегда в хорошем настроении, добрый, внимательный. Что же это такое, да что же это происходит! Боря, дорогой, ты подарил столько улыбок и тепла людям, пусть тебе там будет тепло», — написала она.

Затем память режиссера почтили: Ольга Орлова, Эммануил Виторган, Александр Олешко и другие известные персоны. Многие отметили, что Борис Юрьевич создал для них счастливое детство. Добавим, что дата и место похорон заслуженного деятеля искусств РФ будет сообщено дополнительно.

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