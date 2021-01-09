«Опухший нос и красные глаза»: Лера Кудрявцева рассказала об ужасах коронавируса

Совсем не так планировала провести новогодние каникулы звезда экрана Лера Кудрявцева. У теледивы на руках уже были билеты в жаркий Дубай, на горизонте маячили пальмы, солнце и песок. Как вдруг Лера почувствовала недомогание, а тест на ковид оказался положительным. Вместо отдыха Кудрявцева усиленно лечится и наблюдает в Instagram за тем, как ее знакомые, друзья и коллеги по шоу-бизнесу чиллят в теплых странах.

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Лера Кудрявцева призналась, что фотографии из экзотических мест выводят ее из себя.

«Как же меня подбешивают вот все эти люди, которые сейчас на морях и океанах, с красивыми и сочными фотографиями. У меня только батарея витаминов (которые пью через раз), опухший нос и красные глаза», — поделилась звезда.

Лера Кудрявцева попросила поклонников перестать спрашивать у нее, как дела, поскольку они совсем плохи.

Теледива показала, как она выглядит сейчас. Дома Лера ходит с хвостиками на голове и с косметической маской на лице.

Поклонники звезды пожелали ей скорейшего выздоровления, после которого она сможет отправиться на отдых. Лера Кудрявцева ответила, что теперь уже придется ждать лета, тогда и будет отпуск и путешествие.

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