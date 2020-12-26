«Работать стало тяжело»: Борис Грачевский рассматривает варианты продажи «Ералаша»

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский не исключил возможности продажи в недалеком будущем своего детища. Как он отметил, предложение продать «Ералаш» возникают периодически, но пока он не готов раскрыть их суть. Если лет 15 назад он их даже не рассматривал, то сейчас картина поменялась.

«Сегодня есть экономические формы, благодаря которым возможно оставить управление мне, а права передать тому, кто купит «Ералаш». Какая-то боязнь у меня существует, но работать стало тяжело. Министерство культуры лишило нас финансирования». Борис Грачевский

При этом Грачевский понимает, почему государство не дает ему денег на «Ералаш». По его мнению, детские фильмы никто не смотрит, поэтому в Министерстве культуры урезают эту статью расходов. Кроме того, коллеги ранее возмущались, что Грачевскому денег дают, а им нет. Как сказал режиссер, у «Ералаша» два с половиной миллиона подписчиков. Таким результатом никто не может похвастаться.

Напомним, что за время существования «Ералаша» вышло более 1300 серий. По словам Грачевского, каждая новая серия прошла через его голову и сердце. Она наполнена хорошими эмоциями, сообщает «Собеседник».

Смотрите также: