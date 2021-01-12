«Можно сохранить достоинство»: Симоньян объяснила, как подружилась с бывшей женой Кеосаяна

Маргарита Симоньян несколько лет назад дала большое интервью Лере Кудрявцевой. Тогда она рассказала о своих отношениях с Тигран Кеосаяном. Они живут вместе уже восемь лет, но свадьбу играть не планируют. По словам журналистки, она против того, чтобы регистрировать брак официально. При этом девушка подарила избраннику троих детей — Марьяну, Баграта и Маро. Однако поклонников пары больше удивляет тот факт, что она дружит с бывшей женой режиссера Аленой Хмельницкой.

Тигран больше 20 лет жил с актрисой и воспитывал дочерей Александру и Ксению. Однако ушел от нее к Симоньян. Но теперь они часто устраивают совместные ужины, на которых журналистка тепло беседует с Аленой. Более того, артистка регулярно бывает на праздниках у бывшего мужа с дочками. 12 января Хмельницкая отмечает день рождения, поэтому Маргарита ее поздравила. Но некоторые поклонники не поверили в искренность ее слов.

Тогда возлюбленная Кеосаяна решила в письменном виде произнести тост в честь именинницы и напомнить, как они стали подругами. По словам женщины, Алена милосердный, добрый и очень искренний человек, а также талантливая и сострадательная девушка.

«Некоторые наши с тобой подписчики недоумевают, „где были Тиграна глаза“. И я полностью с ними согласна. К тому же ты просто интеллигентнейший, мудрый и тактичный человек. И именно благодаря этому наша история не превратилась в пошлый многосерийный скандал, в который по всем законам жанра она должна была превратиться. Я пишу это публично, чтобы люди знали — так бывает. В подобных расхожих житейских ситуациях можно сохранить достоинство, христианское прощение, воспитание, мудрость и спокойное понимание», — написала она.

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«Алена. Родная. Ты действительно мне родная. Я счастлива, что мы все теперь одна большая, постоянно растущая семья, и я знаю, что ты тоже этому рада. Никогда не забуду, как ты позвала Тиграна на ДР Ксюши вместе со мной и как в эту ночь (а болтали мы до утра) мы стали подругами, потому что увидели, что, несмотря на разницу профессий, интересов и бэкграундов, похожи в чем-то самом главном», — добавила она.

Примечательно, что Симоньян пожелала Хмельницкой счастья с любимым мужчиной. Как известно, актриса уже давно строит отношения с Александром Синюшиным. Поклонники были растроганы постом журналистки. Многие отметили, что только сильные и уверенные женщины могут так достойно себя вести. «Очень красиво сказано! Так бывает, вы обе очень красивые, умные, тактичные, интелегентные женщины! Тигран других выбрать и не мог!», «Со слов „Алена. Родная….“ у меня побежали слезы… Маргарита, вы чудо! А как же хорошо излагаете мысли!», «Крутые девчонки у Тиграна!» — прокомментировали пост подписчики.

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