«Сегодня мы с тобой кайфуем»: Маргарита Симоньян нарядила младшую дочку в пудровый комбинезон для прогулки

Звездная пара Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян воспитывают троих маленьких наследников. Их дочери Марьяне семь лет, сыну Баграту – шесть, а младшей Маро в октябре исполнился годик. Родители обожают своих малышей и уделяют им максимум своего времени.

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Маргарита Симоньян поделилась в Instagram невероятно красивым, атмосферным и передающим настроение снежного зимнего дня фото младшей дочери Маро. Малышка, облаченная в пудровый комбинезон с капюшоном, с удовольствием валяется в снегу.

«Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем!» — подписала фото девочки Маргарита Симоньян.

Лицо Маро, как и остальных своих детей, звездная мама прикрыла смайликом в виде солнышка. Журналистка как-то объясняла, почему она так делает. Она не хочет, чтобы ее наследников узнавали поклонники, считая, что это может помешать им.

«Мне всегда неловко, когда меня узнают на улице, и я не хочу без спроса «дарить» эту неловкость своим детям. Прошу прощения у всех, кого раздражают солнышки», — озвучивала свою позицию Маргарита Симоньян.

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