«Марошке годик»: Симоньян поделилась кадрами младшей дочери от Кеосаяна

Год назад Маргарита Симоньян в очередной раз стала мамой. Тиграну Кеосаяну она родила дочь, которую назвали Маро. Накануне в семье отметили первый день рождения малышки. О радостном событии журналистка рассказала в своем Instagram, опубликовав видеоролик с Маро. Правда, лицо Маро она закрыла наклейкой.

«А нашей Марошке сегодня годик», — написала Симоньян.

Подписчики присоединились к поздравлениям.

«Растите здоровыми, веселыми и счастливыми», — писали пользователи Сети.

Первого ребенка — дочь Марьяну — Маргарита родила Тиграну в 2013 году. Позже у пары родился сын, которого назвали Баграт. Напомним, что у 54-летнего режиссера есть и старшие дети от предыдущего брака с актрисой Аленой Хмельницкой. Дочери Александре недавно исполнилось 26 лет, а Ксения пошла в 4-й класс.