С перьями: 49-летняя Алена Хмельницкая в платье-халате сразила гостей на дне рождения дочери

Алена Хмельницкая с размахом отметила день рождения старшей дочери. Александре исполнилось 26 лет. На праздники были друзья и коллеги семьи, в том числе отец Тигран Кеосаян со своей нынешней гражданской супругой Маргаритой Симоньян. А именинница развлекала гостей собственным исполнением: она выступает под псевдонимом ASHA.

Для вечеринки 49-летняя Алена выбрала персикового оттенка платье-халат, рукава которого обрамляли перья. Одной из приглашенных на праздник была и Анна Михайловская. С ней Хмельницкая сделала отдельный снимок, назвав «кинодоченькой». Актрисы вместе снимались в сериале «Самая красивая».

«Девочки, вы такие классные! Обожаю Вас!» — комментировали фанаты Алены этот снимок в Instagram.

В браке с Кеосаяном Алена родила еще одну девочку. В этом году 10-летняя Ксения пошла уже в 4-й класс.