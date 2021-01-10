«Гуляли-гуляли, но недогуляли»: Галкин рассказал, как они с Пугачевой отметили новогодние праздники

Шоумен и Примадонна отлично повеселились не только в ночь на 1 января.

В завершение новогодних каникул многие звезды спохватываются – вот и закончились праздники, пролетев так быстро, будто и не было их вовсе. Однако, в этом году отдыхать россиянам пришлось, начиная с 31 декабря. И кто-то даже успел полноценно отдохнуть на заграничном курорте.

Максим Галкин поделился с подписчиками своим мнением насчет праздников. И рассказал, как они прошли у него с женой Аллой Пугачевой.

«Эх, заканчиваются праздники! Вот это всегда ощущение: вроде гуляли-гуляли, но как-то недогуляли. Хотя переели! — заметил артист и спросил поклонников: — А у вас какое новогоднее послевкусие?»

К слову, Новый год Примадонна и шоумен встретили весело. Они устроили у себя в замке праздник, пригласили лучших друзей, вместе отсчитывали бой курантов, танцевали до утра, запускали фейерверк.

Младшие дети Пугачевой, семилетние Лиза и Гарри Галкины тоже активно провели не только новогодний вечер, но и все каникулы. Они много играли, гуляли на свежем воздухе, а также колядовали на Рождество.

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