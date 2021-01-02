«Два композитора»: Гарри Галкин сыграл на фортепиано с Игорем Николаевым в новогоднюю ночь

Максим Галкин отметил, что его сын поразительно хорошо чувствует музыку. Семилетний мальчик показал, как может импровизировать, восхитив родных и близких.

Этот Новый год, кажется, все ждали еще больше, чем обычно. С размахом отметили наступление 2021 года и в семье Аллы Пугачевой. Примадонна приняла дома гостей: Иду Достман, Игоря Николаева с женой Юлией Проскуряковой, Марину Юдашкину и других друзей семьи. Все они сначала собрались за праздничным столом, где смогли насладиться вкусной домашней едой, а потом вышли на улицу, чтобы запустить праздничный салют.

Как оказалось, в этот вечер сыграл на фортепиано не только Николаев. Он сделал это в дуэте с сыном Аллы Борисовны и Максима Галкина — Гарри. В соцсети юморист опубликовал видео, на котором его наследник в черном смокинге с белыми полосами сидит рядом со знаменитым композитором. Пока гости рассаживались после прогулки в саду, они решили поимпровизировать.

«Друзья мои, телик в доме не работает, но хорошо, что есть творческий дуэт, фортепианный дуэт, который заменит все радости новогодней ночи. Правда? Гаррик, как мы назовем пьесу? Новогодняя ночь!» — произнес Игорь Юрьевич. «Два композитора», — назвала их жена артиста.

В четыре руки они исполнили лирическую мелодию. «Я не верю, что вы не сговаривались и не репетировали», — поразилась одна из гостей замка.

«Хочу поделиться с вами уникальной импровизацией! Игорь Николаев вместе с Гарри сели за рояль и, не репетируя, не договариваясь, на ходу сочинили и сыграли. Удивительно, как Гарик чувствует музыку», — отметил Галкин.

Примечательно, что раньше своим мастерством игры на фортепиано хвасталась лишь дочка звездной пары Лиза, но семилетний брат на этот раз затмил сестру. «Как это красиво», «Одно умиление смотреть за этими детками», «Да, чувствует, и слух замечательный!», «Тот случай, когда природа не отдыхает на детях талантливых родителей», «Максим, какие у вас талантливые дети», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: