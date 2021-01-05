«Чувствую себя счастливейшей бабушкой на свете!»: 52-летняя Валерия растрогалась от выписки внучки

Спустя несколько дней молодой отец Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии, поспешил за своими женой и дочкой в роддом. Он организовал на выписку любимым девочкам роскошный праздник с воздушными шариками, сказочными ростовыми куклами, и под звуки скрипки забрал Лиану с малышкой Селин домой.

Певица Валерия не смогла присутствовать на выписке, но очень порадовалась за своего сына и растрогалась до глубины души:

«Какой праздник Сеня устроил! Как это все трогательно! Какая Селиночка славненькая! Я чувствую себя счастливейшей бабушкой на свете!» — призналась эстрадная дива.

Малышка Селин сделала певицу бабушкой впервые. К слову, ранее Валерия в одном из интервью высказывалась насчет своего нового статуса. Звезда говорила, что не боится появления внуков. Но не хотела бы, чтобы они обращались к ней словом «бабушка». «Скажу честно, я бы хотела, чтоб по имени», — подчеркивала тогда Валерия.

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