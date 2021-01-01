«Я плачу от радости»: Валерия сообщила, что в первый день нового года стала бабушкой

Самый младший наследник певицы Валерии, Арсений Шульгин, впервые сделал маму бабушкой. Все могло показаться со стороны довольно стремительным: в середине лета прошлого года юноша делает своей возлюбленной, Лиане Волковой, предложение, а в августе уже гремит свадьба. Как только в Сеть просочились фото и видео с церемонии, многие разглядели у невесты животик.

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И действительно, чуть позже молодая пара официально объявила о счастливом ожидании первенца. Через некоторое время Шульгины обнародовали и пол ребеночка. И вот сама Валерия в первый день нового года сообщила, что в семье – пополнение.

«Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. — какая прекрасная дата начала жизни. Рождение нового человека —самое настоящее таинство, чудо. Эта новогодняя ночь была поистине волшебной», — написала артистка.

К слову, бой курантов Лиана Шульгина еще успела послушать дома. А после они отправились с мужем в роддом.

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