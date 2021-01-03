«Спит наша радость»: сын Валерии показал новорожденную дочку Селин

Малышка вместе с мамой чувствуют себя хорошо и несколько дней проведут в роддоме.

Певица Валерия в свои 52 года впервые стала бабушкой. Об этом эстрадная дива сообщила своим поклонникам в Instagram. Осчастливил ее младший сын, 22-летний Арсений Шульгин. Утром первого января жена подарила ему дочку Селин.

Сейчас мама и малышка чувствуют себя хорошо. Несколько дней они пробудут в роддоме под наблюдением врачей. И папа – тоже с ним. Сын Валерии показал палату и обед, которые предоставляет перинатальный центр, а также засветил малышку Селин в кроватке.

«Спит наша радость», — показал новорожденную дочку Арсений.

Малышка Селин родилась ростом 50 см и весом 3130 граммов. Об этом ранее рассказала невестка Валерии. Девушка призналась, что было нелегко, но помощь медперсонала и поддержка любимого мужа рядом дали ей силы.

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