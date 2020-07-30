«Я бы хотела, чтоб по имени»: Валерия вслед за Кудрявцевой не хочет, чтобы внуки называли ее бабушкой

Певица надеется, что будущие потомки, которые появятся у ее детей, не обращались к ней как к пожилой женщине.

Недавно телеведущая Лера Кудрявцева впервые показала подписчикам в Сети своего двухгодовалого внука Льва. 49-летняя звезда призналась, что сейчас мальчик еще не умеет разговаривать и пока никак ее не называет, обращаясь к ней. Но в будущем она не хотела бы, чтобы малыш звал ее бабушкой.

Вслед за Кудрявцевой такое же желание высказала и другая звезда. 52-летняя певица Валерия в интервью на шоу «Алена, блин!» сообщила, что ей не страшно стать бабушкой своим внукам. По ее ощущению, это будет очень классно. А вот насчет обращения, которое к ней применяли бы будущие внуки, она категорично заявила:

«Скажу честно, я бы хотела, чтоб по имени» — призналась Валерия.

Ведущая шоу Алена Жигалова вспомнила, что и Примадонна российской эстрады тоже просила внуков называть себя Аллой. На что Валерия предположила: ее желание, а также подобные просьбы многих других женщин не именоваться бабушками – это отголоски эйджизма. Современные представительницы прекрасного пола, по мнению певицы, так отдают дань моде на молодость.