То самое платье: Лорак по совету Васильева облачилась в серебристый наряд с подплечниками и крупными блестками

Многие модницы уже определились с нарядом, в котором будут встречать Новый год. То самое платье, как заметил ранее историк моды Александр Васильев, в этом сезоне должно отсылать к 80-м: это крупные блестки – стразы или пайетки металлических оттенков и высокие плечи.

Певица Ани Лорак остановила свой выбор именно на таком платье. Эстрадная дива предстала в серебристом силуэтном наряде с подплечниками. Выбранный фасон подчеркнул невероятно стройную фигуру звезды, а высокий разрез визуально сделал ноги еще длиннее.

Кстати, на совет Васильева, кажется, обратили снимание многие знаменитости. К примеру, актриса шоу Comedy Club Марина Кравец накануне запечатлелась в мерцающем серебром платье. Правда, длину она предпочла мини, а на талии – стильную драпировку.

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