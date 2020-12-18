«От души насмеялись»: Лорак в изумрудном кожаном комбинезоне появилась в студии у Урганта

42-летняя певица Ани Лорак обладает стройной фигурой и безупречным чувством стиля, позволяющим выглядеть ей значительно моложе своих лет. Звезда следит за трендами и внедряет их в свой гардероб, заставляя не только поклонников, но и фэшн-экспертов говорить о себе.

Вот и для похода на шоу «Вечерний Ургант» Ани Лорак выбрала один из острых трендов сезона – кожу. Звезда облачилась в изумрудный комбинезон, дополнив его черными босоножками. Фотографии своего аутфита девушка разместила в Instagram.

«Поговорили с @urgantcom о планах, от души насмеялись и просто классно провели время!» — рассказала звезда. И пообещала: «Вас ждет музыкальный сюрприз от меня!».

Подписчики оценили модный образ любимицы. Они поспешили одарить красавицу комплиментами:

«Туфли огонь», «Красавица Каролина, образ невероятный», «Какой классный наряд. Очень идет», «Какая вы красивая, любимая Каролина! Куколка!», «Очень ждем сюрприз», «Дива», — написали фолловеры.

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