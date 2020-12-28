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Мама на стиле: Марина Кравец в серебристом платье с подплечниками поддержала тренд на пайетки

По совету историка моды Васильева, звезда шоу Comedy Club решила создать новогоднее настроение с блеском.

Мама на стиле: Марина Кравец в серебристом платье с подплечниками поддержала тренд на пайетки
Марина Кравец. Фото: instagram.com/marinakravets/

Историк моды, телеведущий Александр Васильев подробно рассказал, какие наряды стоит выбирать для встречи Нового, 2021 года. Он обратил особое внимание на металлический блеск и подплечники в стиле 80-х годов. И многие звезды выбрали платья с пайетками.

Облачилась в блестящее платье и звезда Comedy Club Марина Кравец. Яркая брюнетка решила сиять и остановила выбор на силуэтном платье с подплечниками, декорированное серебристо-черными пайетками и драпировкой на талии.

«Никто, кроме тебя не создаст тебе настроение, кроме тебя! Только ТЫ и только тебе! В моём случае «только ты»- эт я», — заключила звезда.

В этом году 36-летняя Марина Кравец впервые стала мамой. У них с мужем Аркадием Водаховым появилась на свет дочка Вероничка. Малышке уже восемь месяцев, но мама не спешит показывать девочку публике.

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