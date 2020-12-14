«Стиля 80-х годов в крупную блестку»: Васильев назвал модное платье для встречи Нового года

С приближением главной ночи в году многие модницы уже озаботились поисками того самого платья, в котором встретят Новый 2021 год. Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев, ставший гостем прямого эфир» в соцсети «Одноклассники», дал рекомендации девушкам, как правильно выбрать самый трендовый наряд к этому празднику.

«Я советую купить или найти у себя в гардеробе платье с накладными плечами стиля 80-х годов в крупную блестку. Что особенно модно, это металлизированные блестки — серебро, золото, темно-синий, черный, белый, бежевый цвет и зеленый — хит сезона. Поэтому платья фасона трапеция типа «мешок», «талии у меня нет», — объяснил Васильев.

Для мужчин требования к внешнему виду будут попроще в новогоднюю ночь. Васильев предложил выбрать однотонную рубашку.

«Сегодня самые модные цвета — это белый, бежевый, топленое молоко, масло, яичная скорлупа. Это будет очень хорошо», — подчеркнул Васильев.

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