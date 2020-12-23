«Очень модная вещь!»: Бузова примерила брючный костюм с жакетом изумрудного цвета

Телеведущая не скрывает, что часто получает подарки. Очередные обновки вызвали у девушки восторг.

Ольга Бузова в этом году почти не отдыхала. Даже во время карантина девушка много работала. Она ездила на съемки «Дома-2». Тогда еще никто не подозревал, что проект может скоро закрыться. Эта новость облетела страну в декабре. Теперь телеведущая наслаждается каждым появлением на работе. Ей не хочется разлучаться с проектом. При этом в декабре она также ездит на фотосессии и съемки праздничных мероприятий.

За последние недели Ольга сменила десяток образов. Она облачалась в пышные платья и костюмы. Девушка старается подбирать луки для каждого появления на публике. Она не скрывает, что на работе ей с этим помогают стилисты.

Но также телеведущая получает подарки от разных магазинов. Так 23 декабря она решила похвастаться обновками. В перерывах между съемками Бузова примерила брючный костюм изумрудного цвета. Брюки клеш и жакет на запах в бельевом стиле актуальны в этом сезоне.

«Качество просто нереальное! Можно нараспашку, можно завязать пояс красивенько. Зеленый благородный цвет! Костюм — вообще очень модная вещь! Надеть можно как на ужин, так и на съемки. Я очень довольна!» — заявила она.

Потом девушка также показала черное боди и полупрозрачные перчатки. Поверх она накинула укороченный жакет, который, по ее словам, тоже относится к последним трендам. Ольга с радостью покрасовалась на камеру.

«Можно носить под брючки, под юбочку. То, что сейчас очень модно», — отметила звезда.

Поклонники пришелся по вкусу костюм телеведущей. Многие признались, что им нравятся, как на Бузовой смотрятся сдержанные и монохромные образы.

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